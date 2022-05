Diretta Salernitana-Venezia ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

SALERNO - Si gioca dopo quattro mesi la partita tra Salernitana e Venezia rinviata a causa del Covid. E può valere tutto. Per i campani è la sera del sorpasso: oggi la città si fermerà, molti negozi chiuderanno e all’Arechi sarà record, con quasi 25 mila tifosi. "Andare oltre le difficoltà - ha detto Nicola alla vigilia - ha un gusto epico. Se loro sono con l’acqua alla gola, lo siamo anche noi, più di tutti. Siamo stati costretti a rincorrere ad una velocità supersonica, a credere in noi stessi. Abbiamo un giorno e mezzo di riposo in meno rispetto al Venezia ed abbiamo dovuto gestire un recupero non facile, allenandoci a Bergamo e poi rientrando in sede. È una partita importante, daremo il massimo per portare avanti il nostro sogno". Uno spareggio anche per il Venezia di Soncin:. "Sappiamo di andare verso una partita decisiva, e che in tre giorni ci giochiamo tutto: il gruppo ne è consapevole. Contro la Salernitana dovremo partire subito forte, dimostrando che vogliamo portare a casa la partita. Loro hanno Djuric che è un giocatore con caratteristiche uniche, anche contro le big: bisognerà quindi lavorare sui palloni che gli arrivano. Ho guardato la partita della Salernitana contro l’Atalanta: ci troveremo davanti una squadra in salute, ma da parte del Venezia ho avuto segnali positivi".