Inter-Empoli 4-2: Lautaro Martinez porta Inzaghi in vetta

A due giornate dal termine, da giocare contro Cagliari (in trasferta) e Samp (in casa), l’Inter tiene ancora aperta la lotta scudetto superando in rimonta per 4-2 un Empoli partito a razzo e clamorosamente crollato tra i due tempi. La squadra di Andreazzoli - passata in vantaggio con le firme di Pinamonti e Asllani (uno di proprietà nerazzurra, l’altro obiettivo della prossima stagione) - è stata ripresa dalla furia di Lautaro Martinez, autore della doppietta che ha infiammato San Siro subito dopo l’autogol di Romagnoli. In pieno recupero il sigillo del neo-entrato Sanchez. Inzaghi si rigode la vetta della classifica in attesa del Milan, che domenica sera se la vedrà con il Verona, anche se fino a mercoledì la testa sarà soltanto rivolta alla finale di Coppa Italia: c’è una Juve da battere e un trofeo da conquistare all’Olimpico di Roma.