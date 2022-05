Diretta Salernitana-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Alle ore 18, allo stadio Arechi, andrà in scena l'importantissima sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari. I granata di Davide Nicola, protagonisti di un vero e proprio miracolo, sportivo, grazie a quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sono usciti dalla zona retroscessione. Il successo di venerdì del Genoa sulla Juve, però, ha complicato un po' la situazione, pertanto sarà importantissimo battere i sardi nello scontro diretto. Se i campani stanno vivendo un momento magico, l'esatto contrario si può dire per Joao Pedro e compagni. Gli isolani, che hanno promosso in panchina il tecnico della Primavera Agostini al posto di Walter Mazzarri, negli ultimi otto turni hanno incassato ben sette ko e una sola vittoria, quella firmata Deiola in casa contro il Sassuolo. Salernitana e Cagliari hanno pareggiato soltanto una delle 12 sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei campani (1-1 in cadetteria il 4 dicembre 1955) - completano il quadro sette successi interni e quattro per i sardi in trasferta.