Salernitana-Cagliari 1-1: Altare replica a Verdi al 99’, corsa salvezza ancora aperta

La corsa salvezza resta ancora aperta. In un finale di partita pazzesco, il colpo di testa di Altare al 99’ permette al Cagliari di rimontare l’iniziale vantaggio su rigore di Verdi : contro la Salernitana all’Arechi termina 1-1. Sembrava tutto apparecchiato per la quinta vittoria nelle ultime sei gare di Nicola , invece il maxi-recupero concesso dall’arbitro Di Bello dopo il penalty negato ai rossoblù sul contatto tra Lykogiannis e Sepe ha regalato agli ospiti tempo e linfa per agguantare un risultato preziosissimo. A due giornate dal termine, tutto è in bilico: Sampdoria e Spezia a 33, Salernitana a 30, Cagliari a 29, Genoa a 28 e Venezia a 25.

Altare pareggia al 99'!

Nonostante la disperata ricerca di punti salvezza, il primo tempo di Salernitana-Cagliari è andato in archivio con poche occasioni. Un paio quelle avute in apertura dalla squadra del neo-allenatore Agostini (su tutte il colpo di testa di Pavoletti al quarto d’ora finito a lato), zero invece quelle create dai padroni di casa che però con il passare dei minuti sono riusciti ad alzare i giri del motore e a liberare l’inventiva di Verdi. La situazione si è notevolmente scaldata quando il contatto Lovato-Kastanos ha portato al rigore trasformato proprio da Verdi al 68’ e poi alla rissa scaturita a bordo campo tra giocatori e panchine delle due formazioni. A farne le spese è stato Ribery, cacciato per qualche parola di troppo dall’arbitro Di Bello. Finale di gara super emozionante: al 77’ il palo di Grassi, a ridosso del 90’ il penalty revocato al Cagliari per il fallo di Lykogiannis su Sepe e al 99’ il colpo di testa di Altare che continua a tenere vive le speranze di salvezza rossoblù.