Salernitana, Cagliari, Genoa, Venezia, ma anche Spezia e Samp: la corsa salvezza

ROMA - Emozionante volata per la salvezza in Serie A, dove non c'è ancora alcuna retrocessa a 180' dalla fine del campionato. Un'anomalia rispetto alle ultime stagioni se si considera che lo scorso anno alla 36ª giornata erano già scese in B il Parma e il Crotone come era accaduto a Brescia e Spal nel 2020, a Chievo e Frosinone nel 2019, a Benevento e Verona nel 2018 o a Pescara e Palermo nel 2017. Sono sei le squadre in lotta, perché la Sampdoria di Giampaolo e lo Spezia di Thiago Motta non sono ancora al sicuro e cercherrano di tenere lontane la Salernitana (al momento quartultima e salva), il Cagliari di Agostini, il Genoa di Blessin e il Venezia di Soncin che l'aritmetica ancora non condanna e spera in un 'miracolo' sportivo. Tre si salveranno e tre scenderanno in Serie B: a parità di punti si terrà conto degli scontri diretti (punti, poi differenza reti), successivamente della differenza reti generale, del maggior numero di reti segnate e in caso di ulteriore parità si ricorrerà all'extrema ratio del sorteggio.