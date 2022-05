Serie A, tutte le probabili formazioni della 37ª giornata

Mancano due giornate alla fine del campionato e tra scudetto, zona Europa e salvezza sono ancora tanti i verdetti da emettere. Ad aprire il 37° turno sarà il match in programma sabato alle 15 al Castellani tra Empoli e Salernitana. La squadra di Davide Nicola, reduce da sei risultati utili consecutivi, cerca i tre punti per compiere un passo importante verso la permanenza in Serie A. Alle 18 Verona-Torino e Udinese-Spezia, mentre in serata la Roma di José Mourinho ospita un Venezia all'ultima spiaggia. Il lunch match di giornata sarà il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, alle 15 al Maradona il Napoli ospita il Genoa. Sarà l'ultima partita davanti ai propri tifosi per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli al termine della stagione andrà infatti al Toronto. Il Grifone, invece, si gioca la salvezza. Si prosegue alle 18 con Milan-Atalanta: irossoneri sono vicinissimi allo scudetto, i bergamaschi lottano per un posto in zona Europa. In serata l'Inter, fresca vincitrice della Coppa Italia in finale contro la Juve (4-2 dts), fa visita a un Cagliari in piena lotta retrocessione. Due le partite in programma lunedì: alle 18.30 Sampdoria-Fiorentina, alle 20.45 Juve-Lazio. Sarà l'ultima all'Allianz Stadium per Giorgio Chiellini che dopo la finalissima contro i nerazzurri di Simone Inzaghi ha ufficializzato il suo addio ai bianconeri a fine stagione.