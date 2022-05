Diretta Napoli-Genoa ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Anche se per la classifica conta il giusto, al massimo per blindare il terzo posto, Napoli-Genoa non sarà una partita come le altre. Sarà speciale. Il Maradona si prepara a salutare il suo capitano, Lorenzo Insigne, all'ultima gara con la maglia azzurra nel suo stadio. Poi sarà addio, con la nuova esperienza in Canada che lo attende. Saranno in 50mila a salutarlo, "Il Magnifico" spera di lasciare con un un gol per superare Hamsik (121) e diventare il secondo miglior marcatore della storia del club alle spalle di Mertens (148). Sarà quindi l'Insigne-Day e la sfida con il Genoa, che va a caccia di punti per credere ancora nella salvezza dopo il pareggio della Salernitana, diventa secondaria, anche se Spalletti e la squadra vogliono vincere per tenersi il terzo posto davanti alla Juve.