Diretta Bologna-Sassuolo ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Il Bologna riceve il Sassuolo per il 37° turno del campionato di Serie A. I rossoblù di Mihajlovic occupano il 13° posto in classifica e vengono dalla sconfitta sul campo del Venezia mentre i neroverdi sono undicesimi con 47 punti e hanno raccolto solo un punto nelle ultime 4 giornate. "Ci rimangono le ultime due partite, sono importanti, siamo ancora in corsa per arrivare al decimo posto ma soprattutto possiamo fare anche un record di punti dall'era Saputo da quando sono qua, quindi abbiamo ancora degli obiettivi, finire bene la stagione è un incentivo per cominciare bene l'anno prossimo. Giochiamo in casa, è un derby ed è l'ultima partita al Dall'Ara: il minimo che possiamo fare è vincere davanti al nostro pubblico" ha dichiarato Mihajlovic nella conferenza della vigilia.