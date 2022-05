Diretta Sampdoria-Fiorentina ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Alle ore 18.30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Sampdoria ospita la Fiorentina nel posticipo della penultima giornata del campionato di Serie A. La vittoria di ieri dell'Inter sul Cagliari (3-1) ha decretato la retrocessione del Genoa e l'artimetica salvezza dei blucerchiati che, nell'ultimo turno, affronteranno proprio i nerazzurri al Meazza. I viola di Vincenzo Italiano, invece, sono in piena lotta per un piazzamento europeo. Attualmente al settimo posto con 59 punti, battendo stasera i liguri la formazione toscana supererebbe la Roma (60) e potrebbe agganciare la Lazio al quinto posto qualora i biancocelesti dovessero cadere all'Allianz Stadium contro la Juve nel posticipo serale. Proprio i bianconeri di Massimiliano Allegri saranno gli ultimi avversari della Fiorentina che, dopo le difficoltà degli ultimi anni, è tornata ad alti livelli.

Come vedere Sampdoria-Fiorentina in tv e in streaming

Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Sampdoria-Fiorentina: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Murru, Magnani, Yoshida, Conti, Askildsen, Trimboli, Damsgaard, Ekdal, Supriaha, Quagliarella.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin, Rosati.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

GUARDALINEE: Bindoni e Tolfo.

IV UOMO: G. Miele.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paterna.

