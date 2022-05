Probabili formazioni Inter-Sampdoria: aggiornamenti

MILANO - Qui Inter: Bastoni in difesa insieme a Skriniar e De Vrij; Dumfries di nuovo titolare a destra in mediana; Correa in vantaggio su Dzeko per far coppia con Martinez. L'ultima Inter della stagione è praticamente fatta: in mezzo al campo nessun dubbio su i tre titolatissimi ovvero Barella, Calhanoglu e Brozovic. Nella Samp, pronti gli ex Candreva e Sensi; Quagliarella o Caputo - che è appena tornato ad allenarsi a pieno ritmo - nel 4-1-4-1 doriano. Difesa priva dello squalificato Colley, al suo posto gioca probabilmente Yoshida.