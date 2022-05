Torino-Roma 0-3: Abraham bis e Pellegrini, Mourinho in Europa League

Una doppietta di Abraham (17 reti in Serie A) realizzata in meno di dieci minuti nel primo tempo e un rigore di Pellegrini regalano alla Roma di Mourinho l'ultima vittoria del campionato, ma soprattutto la qualificazione alla prossima Europa League , a prescindere dal risultato della finale di Conference . I giallorossi, in trasferta, superano un Torino volitivo, ma poco creativo e poco preciso. Lo Special One, in vista di Tirana, fa rifiatare Smalling , Karsdorp , Cristante e Zaniolo , ma tiene in campo Abraham fino al 90' e con buona ragione, visti i risultati: un gol su azione e un altro dal dischetto. Anche se da inizio secondo tempo, sullo 0-2, c'era chi sperava nel cambio. Il Torino chiude quindi la stagione con 50 punti ; la Roma arriva a quota 63 , diventa irraggiungibile per Fiorentina ed Atalanta e almeno per una notte scavalca la Lazio (domani impegnata in casa contro il Verona) andando ad occupare il quinto posto in classifica.

Abraham sblocca al 33' e raddoppia su rigore

Le prime occasioni della partita arrivano tra il settimo ed il nono minuto: un traversone velenoso per squadra, neutralizzato nel cuore dell'area dai difensori. Poi Pellegrini prova a sorprendere Berisha dalla distanza, sparando alto. Altro squillo giallorosso al 19': Kumbulla di testa trova l'angolazione giusta, ma il portiere di casa è reattivo e devia in corner. Nei due minuti seguenti l'arbitro Irrati estrae i primi due cartellini gialli del match per Ibanez e Ansaldi. Dopo il cooling break al 25', primo tiro di Abraham, fuori non di molto e, dalla parte opposta, parata facile di Rui Patricio dopo un tentativo di Brekalo. Al 31' si iscrive alla lista dei tiratori anche Belotti che dopo una buona incursione dalla destra colpisce solo l'esterno della rete. Passano 120 secondi e arriva il vantaggio ospite: Abraham si muove bene in area, il diretto avversario scivola e per l'attaccante è fin troppo facile firmare lo 0-1. Al 41' Irrati non ha dubbi nell'assegnare un calcio di rigore per la Roma: Berisha, per rimediare al passaggio sbagliato di un difensore, entra in scivolata su Abraham che lo aveva anticipato. È proprio l'inglese a trasformare dal dischetto: doppietta e 0-2. Nel finale del primo tempo il Toro attacca a testa bassa, ma non riesce ad accorciare le distanze.

Rui Patricio neutralizza Pobega, Pellegrini sigla il tris dal dischetto

Triplo cambio per Juric ad inizio ripresa: dentro Buongiorno, Pjaca e Seck per Rodriguez, Brekalo e Ansaldi. Nessun cambio per Mourinho, ma l'ambiente giallorosso va subito in apprensione quando Abraham resta a terra dopo un colpo alla testa, salvo poi riprendere a giocare. Al 51' Pobega brucia tutti, si inserisce in area, scarica il sinistro, ma trova i guantoni di Rui Patricio. Sei minuti dopo Belotti schiaccia di testa mancando il bersaglio. Continuano le sostituzioni: entrano Cristante, Karsdorp, Zaniolo e Pellegri al posto di Oliveira, Zalewski, Shomurodov (ammonito) e Belotti. Al 76' Pjaca cerca il gran gol a giro sul palo più lontano e poco dopo l'arbitro fischia il secondo penalty per la Roma, conquistato da Zaniolo con l'aiuto di un ingenuo Buongiorno, che guadagna anche il quarto cartellino giallo del match. Stavolta dal dischetto si presenta Pellegrini: il capitano non sbaglia e sigla il tris giallorosso. All'82' spazio anche per El Shaarawy, Vina e Mandragora che rilevano Spinazzola, Pellegrini e Ricci. Dominio giallorosso negli ultimi minuti, diverse le occasioni sprecate per il poker fino al triplice fischio finale.

TORINO-ROMA 0-3: STATISTICHE E TABELLINO