Diretta Inter-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il giorno della verità è arrivato. Alle 18 si decide la lotta scudetto, con l'Inter che ospita al Meazza la Sampdoria mentre il Milan fa visita al Sassuolo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, per mettere in bacheca un altro tricolore e cucire la seconda stella sul petto, devono battere i blucerchiati e sperare in una sconfitta dei rossoneri a Reggio Emilia. Lautaro e compagni, che hanno già portato a casa Supercoppa Italiana e Coppa Italia, battendo in entrambe le circostanze la Juve in finale, vogliono conquistare il Triplete di casa nostra. Oggi di fronte ci sarà una Sampdoria già salva ma reduce dal netto 4-1 contro la Fiorentina. In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato.