Diretta Spezia-Napoli ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

LA SPEZIA - Aritmeticamente terzo il Napoli di Luciano Spalletti chiude la propria stagione all'Armando Picco contro lo Spezia di Thiago Motta, che nell'ultimo turno - grazie al successo con l'Udinese - ha festeggiato la salvezza con una giornata d'anticipo. Nell'unico precedente in Serie A e in Liguria tra le due squadre, risalente alla scorsa stagione, gli azzurri si sono imposti con un rotondo 4-1 frutto della doppietta di Osimhen e delle reti di Zielinski e Lozano, con gol di Piccoli per i padroni di casa. Due, invece, i ko al Maradona. Dopo l'emozionante festa della scorsa settimana, con cui ha salutato il proprio pubblico, qualora scenderà in campo quella di La Spezia sarà l'ultima presenza ufficiale con la maglia del Napoli di Lorenzo Insigne, prima di partire alla volta di Toronto.