Diretta Salernitana-Udinese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Non c'è solamente lo Scudetto da assegnare. La Salernitana di Davide Nicola - al culmine di un'incredibile rimonta effettuata nel girone di ritorno - vuole conquistare la salvezza nella 38ª giornata di Serie A affrontando in casa l'Udinese di Cioffi, ormai certa da tempo della sua permanenza in massima serie e priva di grandi obiettivi. I campani sono attualmente al 17° posto in classifica con 31 punti - a +2 dal Cagliari di Agostini, impegnato questa sera in contemporanea contro il Venezia - mentre i friulani occupano la 12ª posizione a quota 44. La Salernitana è in svantaggio sul Cagliari per via della differenza reti: si salva se batte l'Udinese o se pareggia. Oppure se perde e il Cagliari non vince.