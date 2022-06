Calendario Serie A 2022-2023: il 24 giugno la presentazione della nuova stagione

ROMA - Andrà in scena il prossimo 24 giugno la presentazione del Calendario della Serie A 2022/2023 . Lo ha reso noto la Lega Serie A , al termine dell'assemblea che si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di via Rosellini a Milano. La riunione dei venti club è stata aperta dal saluto di benvenuto da parte del presidente Lorenzo Casini .

Serie A, le date del prossimo campionato

La Serie A 2022/2023 sarà caratterizzata dalla sosta autunnale per il Mondiale in Qatar. Il prossimo massimo campionato italiano inizierà il weekend del 13 e 14 agosto 2022 con il primo turno del girone di andata. Ad agosto ci saranno ben 4 giornate. La fine della Serie A 2022/23 è invece in programma il 4 giugno 2023. La prima sosta, dovuta agli impegni delle nazionali, sarà dal 19 al 27 settembre. Poi, ci sarà la pausa di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar: la Serie A non si giocherà infatti dal 14 novembre 2022 al 4 gennaio 2023.

Le 20 squadre della Serie A 2022/23

Ecco le venti partecipanti alla massima serie per la nuova stagione: Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Verona.

Serie A, il benvenuto alle tre neopromosse

L'assemblea di Lega è stata anche l'occasione per salutare le tre società neopromosse dalla Serie B: il Lecce, che ritorna nella massima serie dopo due anni di purgatorio; la Cremonese, che si riaffaccia in Serie A a distanza di 26 anni e il Monza, alla sua prima partecipazione nel massimo torneo. Al caloroso benvenuto per le tre new entry sono poi seguiti gli auguri di un pronto ritorno in A per le tre retrocesse della stagione appena conclusasi: Cagliari, Genoa e Venezia.

