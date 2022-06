Serie A 2022-23, la guida al sorteggio del calendario: data, orario e dove vederlo in tv

Cresce l'attesa per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A, che si svolgerà il prossimo 24 giugno alle ore 12. Si conoscono già le date dei 38 turni di campionato, che saranno ancora una volta asimmetrici tra andata e ritorno, con inizio fissato al 14 agosto e chiusura al 4 giugno, mentre verranno formulati i 380 match della stagione 2022-2023: per la prima volta nella storia del calcio, si vivrà un'interruzione a cavallo tra autunno ed inverno a causa dei Mondiali in programma in Qatar nei quali, come noto, non parteciperà la Nazionale italiana. Non è escluso che la Lega possa organizzare un torneo parallelo durante i mesi di novembre e dicembre al fine di permettere ai calciatori che non prenderanno parte alla kermesse intercontinentale di non restare totalmente fermi. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà in vigore invece la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.