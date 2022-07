Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A: "Sacrifici per questo sogno"

ROMA - Sarà una stagione di Serie A indimenticabile per Maria Sole Ferrieri Caputi , l'arbitra neopromossa in CAN che il prossimo anno dirigerà le partite del massimo campionato italiano. Un cambiamento storico nel nostro calcio con Ferrieri Caputi che dommenta: "Sono fortunata perchè sono arrivata a questo livello lavorando e facendo dei sacrifici. Sono felice perchè ogni mattina mi alzo e coltivo questo sogno. Non c'è stato un momento esatto nel quale ho pensato di potercela fare da quando c'è stato un cambio ai vertici dell'Aia c'è stata una maggiore vicinanza e un maggior sostegno perchè ci hanno offerto gli strumenti per crescere. L' Aia di oggi ci impone di fare gli stessi test atletici degli uomini". Sulla possibilità di svolgere anche il ruolo di Var , ha aggiunto: "Sia io che Marotta siamo certificate come Var, quindi possiamo svolgere questo ruolo anche se forse ci manca un po' di esperienza".

Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A: "Al Var serve esperienza"

"Sono stata sempre grande appassionata di calcio, anche se i miei genitori non erano molto favorevoli. La professionalizzazione del calcio femminile è importante per far fare un percorso importante alle bambine", ha proseguito Maria Sole Ferrieri Caputi durante la conferenza stampa organizzata dall'Associazione Italiana Arbitri nella sede della Figc. "Il mio modello è sempre stata Carina Vitulano - ha aggiunto - che ha fatto Mondiali ed Europei in anni nei quali non si parlava molto di calcio femminile. Spero ora di essere io quella che dimostra alle giovani che si può fare. Oggi non ci sono più barriere del tipo 'lei non può perchè non ce la vogliamo'". Chiusura sui pregiudizi affrontati nel corso della carriera: "E' successo di tutto, ma le cose negative faccio fatica a portarle dietro. Penso agli insulti dalla tribuna o in campo".