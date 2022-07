La serie Anziani

La cosa più difficile per noi italiani è guardare in faccia la realtà. La nostra realtà. Anche quella calcistica. L’ennesima conferma giunge dalle parole di Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky ed ex centrocampista di Bologna, Juve e Nazionale, undici le presenze - lo segnalo ai più giovani senza alcuna attenzione per il passato che pensano si tratti di un semplice talent.

Su Pogba e Di Maria, questo il giudizio espresso ieri da Ciccio a Leo Iannacci: «È un super, nulla da dire. Però ho una bella curiosità: quale Pogba vedremo nella nuova Juve? Quello di sei anni fa, centrale nel gioco di Allegri, oppure il Paul del Manchester United, appoggiato lì nel mezzo come un giocatore qualunque?». E ora Di Maria: «In quella squadra anomala che è il Paris Saint-Germain l’argentino faceva il dodicesimo. Qui, essendo un talento diversamente bravo, può ballare. Ma arrivando a fine carriera e con il Mondiale in cartellone a metà campionato rischia di ballare una sola estate. La mia seconda curiosità lo riguarda: quale Di Maria sarà?». Rispondo io: sono due che “risolveranno” problemi e partite, poiché hanno la qualità e l’esperienza che mancano alla maggioranza dei protagonisti del nostro campionato: il livello della serie A è infatti testimoniato dalle prodezze di Ibrahimovic, 41 anni a otto- bre, fin che sta in piedi; dell’ex riserva del Chelsea Giroud, 36 a settembre, centravanti dello scudetto; di Chiellini, 37, per anni miglior marcatore del campionato ora emigrato in California, e di Ribery, Pandev, Quagliarella, per non parlare di Bonucci, Lukaku, che la diff erenza la fa solo da noi, e del trentaquattrenne Matic, poco impiegato a Manchester, al quale Mourinho si affida per guidare la Roma dal campo.