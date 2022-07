Diretta Lazio-Qatar ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

SALISBURGO - La Lazio di Sarri cerca risposte in Austria. Dopo il ko contro il Genoa per 4-1, ecco l’occasione per il riscatto contro la nazionale del Qatar. Si gioca al SAK-Sportanlage Nonntal, stadio del SAK 1914, squadra che milita nella Regionalliga Ovest, la terza divisione del campionato austriaco. La gara dovrebbe essere a porte chiuse. Sarà il penultimo test amichevole di questa preparazione estiva. La squadra dopo la partita farà ritorno a Roma, domani allenamento a Formello, lunedì riposo e martedì la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo biancoceleste. L’ultimo match prima dell’inizio del campionato sarà il 6 agosto contro il Valladolid.