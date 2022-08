Diretta Real Valladolid-Lazio ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

SPAGNA - Il Real Valladolid chiama, la Lazio risponde. Ecco che gli spagnoli hanno scelto i biancocelesti per giocarsi il Trofeo Ciudad de Valladolid. Per Sarri ultima amichevole dell’estate dopo i ritiri di Auronzo di Cadore e Germania/Austria. Ad una settimana dall’inizio del campionato contro il Bologna (14 agosto all’Olimpico), si fanno le prove generali con gli spagnoli. La squadra del tecnico Pacheta (e di Ronaldo il Fenomeno presidente) ha messo in fila il terzo pareggio a reti bianche su 4 incontri pre-campionato disputati. Contro la Lazio vorranno ben figurare davanti al loro pubblico. A Sarri manca di sicuro Luis Alberto: il Mago è rimasto a Roma dopo aver saltato alcuni allenamenti per via di un attacco febbrile.