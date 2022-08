Diretta Milan-Udinese ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

MILANO - Per l'esordio in campionato, il Milan, campione d'Italia, affronta l'Udinese di Sottil. Il match si giocherà davanti a circa 70.000 spettatori. "E' un grandissimo risultato avere un San Siro pieno al 13 agosto, è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e da cui trarre energia", ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match. "È un Milan forte, sarà il campo a determinare se lo saremo più o meno come l'anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi occhi e lo stesso spirito dell'anno scorso, mi fa essere positivo. Nessuno di noi ha raggiunto il proprio massimo, è un Milan in crescita", ha chiuso l'allenatore dei rossoneri. Sottil, tecnico dei friulani, vuole un'Udinese senza paura. "Abbiamo massimo rispetto del Milan, ma giocheremo con coraggio e ci faremo trovare pronti. Abbiamo dimostrato di saper fare grandi prestazioni contro le big".