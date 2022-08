Diretta Lecce-Inter ore 20:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

LECCE - L'attesa è finita per l'Inter di Simone Inzaghi, pronta a debuttare in campionato sul campo del neopromosso Lecce del riconfermato Marco Baroni in uno dei quattro anticipi della prima giornata di Serie A. Con il calciomercato ancora aperto parte la Serie A e i nerazzurri, secondi nella passata stagione, sono tra le squadre favorite per uno scudetto che proveranno a strappare al Milan.