Lazio-Bologna 2-1: tabellino, statistiche e marcatori

ROMA - All'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri batte 2-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic in un match intenso e pieno di occasioni. Ad inizio partita i biancocelesti si ritrovano in dieci per l'espulsione del portiere Luis Maximiano (punito il suo intervento con le mani fuori area). Il Bologna passa in vantaggio su rigore con Arnautovic nel primo tempo. Nei minuti di recupero perfetta parità in campo con l'espulsione per doppia ammonizione di Soumaoro. Nella ripresa la Lazio ribalta il match con lo sfortunato autogol dell'ex De Silvestri e con la rete del solito Ciro Immobile.