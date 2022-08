Probabili formazioni Sampdoria-Juve: aggiornamenti

GENOVA - Qui Sampdoria: Giampaolo dovrebbe schierare la stessa squadra sconfitta dall’Atalanta, con Leris dall’inizio e Vieira in regia. Leverbe è in gruppo. Nella Juve senza Di Maria arriva il momento di Kostic titolare, per il resto si va verso la stessa formazione del debutto ma subito col 4-3-3