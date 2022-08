Bologna-Verona 1-1: Henry risponde ad Arnautovic

BOLOGNA- Finisce 1-1 la sfida tra Bologna e Verona. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic partono forte e sbloccano il risultato con Arnautovic (secondo sigillo in ue partite di campionato), ma i lasciano raggoungere da Herny e nel finale (dopo una serie di occasioni, da una parte e dall'altra), rischiano grosso, giocando gli ultimi 17 minuti (compreso il recupero) in inferiorità, per l'espulsione di Orsolini.

Henry risponde ad Arnautovic

Partita bella e ricca di capovolgimenti di fronte sin dalle prime battute. Dopo soli ventisette secondi il Verona va vicinissimo al vantaggio: cross di Hongla, tiro di prima di Henry che colpisce la traversa. Il Bologna risponde immediatamente, prima con un tentativo di Kasius, poi con un tiro impreciso di Arnautovic. Al 21esimo padroni di casa in vantaggio: Kasius vola sulla destra e mette al centro un pallone invitante, che Arnautovic gira in rete con un tocco preciso di prima intenzione. Gli uomini di Cioffi non si abbattono e continuano a spingere: a due minuti dall'intervallo Lazovic, tra i più attivi, si invola sulla sinistra e mette al centro una palla invitante, sulla quale Henry svetta più in alto di tutti, per il gol del pareggio. L'attaccante gialloblu, un minuto dopo, rischia di fare una frittata: con un colpo di testa sbagliato fa partire un contropiede rossoblu, che porta al gol di Orsolini. Ma l'arbitro, su segnalazione del Var, annulla per fuorigioco. Prima dell'intervallo c'è tempo per un bolide di Ilic (respinto in corner da un miracolo di Skorupski) e da un tentativo da centrocampo di Orsolini, che prova a beffare Montipò (scivolato mentre tentatva di impostare il gioco).

Orsolini espulso: il Bologna regge

La ripresa inizia con gli stessi ritmi e le stesse emozioni della prima frazione: Verona subito pericolosa con Tameze, che da due passi calcia sopra la traversa. Il Bologna risponde con un bolide di Orsolini dalla distanza, deviato in corner da Montipò. Cioffi perde Faraoni (costretto ad abbandonare il cambio per infortunio), sostituito da Terracciano. Al ventesimo Dominguez ci prova dal limite dell'area: conclusione centrale sulla quale Montipò si avventa e blocca. Mihajlovic inserisce Lykogiannis e Vignato per Kasius e Soriano. A dodici minuti dalla fine i padroni di casa restano in dieci: Orsolini alza la gamba per raggiungere una palla alta e colpisce in testa Hongla: l'arbitro Marcenaro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Cioffi inserisce Veloso (al posto dell'ammonito Hongla) e prova ad alzare il baricentro della squadra. All'86esimo occasionissima per Lasagna, che sugli sviluppi di un corner si trova completamente solo sul secondo palo: tiro che si perde sul fondo. Cioffi si gioca il tutto per tutto ed inserisce Djuric al posto di Henry. Ma l'occasione più ghiotta, nel recupero, è per Lykogiannis, che calcia al lato da buona posizione.

