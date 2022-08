Diretta Salernitana-Sampdoria ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

SALERNO - "È solo la terza gara, non uno scontro salvezza". Davide Nicola non vuole etichettare il match delle 18.30 con la Sampdoria all’Arechi ma oggi la Salernitana deve vincere per dare continuità al suo percorso di crescita. Nicola vuole infatti una squadra "ambiziosa ed aggressiva, che sappia controllare il gioco in ampiezza della formazione di Giampaolo" e affida le chiavi della manovra offensiva al nuovo arrivo Dia che farà coppia in avanti con Bonazzoli, uno degli ex della gara. Toccherà a loro, ma non solo, cercare di sbloccare la Salernitana, ancora a digiuno di reti dopo 180' giocati. Se per Nicola non si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza, Giampaolo al contrario cerca punti preziosi contro una rivale diretta. E sull’ex Candreva non le manda a dire: "Con me ha sempre giocato, sia da mezzala che da esterno. Non mi sento in debito con lui, semmai è il contrario. Spesso i giocatori hanno troppi alibi, ma contano voglia, entusiasmo, rabbia ed ambizioni. Non dico che Candreva non ne avesse, si è sempre messo a disposizione. Poi nello spogliatoio si può anche litigare. Mi aspetto che giochi, com’è normale che sia".