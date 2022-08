Lecce-Empoli 1-1: Strefezza risponde a Parisi

Lecce-Empoli, tabellino e statistiche

Strefezza risponde a Parisi

Ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte ad inizio gara: il Lecce si rende pericoloso con Strefezza, l'Empoli risponde con un tentativo di Lammers, che sfiora il montante. Al 22' ospiti in vantaggio: Parisi ruba palla a centrocampo, si invola tra le maglie della difesa giallorossa e dal limite dell'area lascia partire un sinistro che (sfruttando una deviazione di Baschirotto) si insacca alle spalle di Falcone. Il Lecce reagisce e sfiora il pareggio con Strefezza. L'attaccante brasiliano è ispiratissimo e al 37' realizza il gol dell'1-1, con un bolide dal limite dell'area che si spegne sotto la traversa.

Gol annullato a Ceesay

La ripresa inizia con Askildsen per Bistrovic, ma è l'Empoli a spingere con forza sull'acceleratore: prima Bandinelli, a tu per tu con Falcone, si lascia ipnotizzare dal portiere giallorosso, poi è Satriano a sfiorare il palo con un destro insidioso. Zanetti inserisce Bajrami e Haas per Lammers e Bandinelli, ma è il Lecce a rendersi pericoloso con Banda: la sua conclusione viene respinta in corner da Vicario. A venti minuti dalla fine Baroni e Zanetti richiamano in panchina gli attaccanti: nel Lecce Listkovski e Di Francesco sostituiscono Strefezza e Banda; nell'Empoli Destro entra al posto di Satriano. A dieci minuti dalla fine esce anche Ceesay (sostituito da Colombo), che pochi minuti prima si era visto annullare una rete per fuorigioco. Gli uomini di Baroni spingono fino alla fine, ma non incidono. Finisce 1-1: primo punto in classifica per i giallorossi.

