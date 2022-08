Capello: "Ronaldo a Napoli? Tra lui e Osimhen sceglie De Laurentiis"

"Ronaldo al Napoli? De Laurentiis è uno dei presidenti che sa fara bene i conti. Ronaldo porta 20-25 gol in dote, è un dato di fatto, ma è altrettanto vero che perderesti un attaccante giovane e forte come Osimhen. E' una questione di soldi, numeri e prospettive: la dirigenza del Napoli sa fare molto bene i conti e sa muoversi sul mercato. Ronaldo non fa gruppo, è vero, ma Spalletti cercherebbe di mettere in risalto le doti del portoghese". Lo ha dichiarato Fabio Capello, a Rai Radio 1, sull ' ipotesi di vedere Ronaldo con la maglia del Napoli .

Le parole di Fabio Capello

"Mancano attaccanti italiani? E' vero, non ce ne sono. Il talento o c'è o non c'è, non si può costruire. Ora abbiamo tanti centrocampisti, oltretutto di grande qualità. Poi qualche buon esterno, ma non abbiamo attaccanti e questo è un problema per Roberto Mancini, che dovrà cercare qualcosa di nuovo a livello tattico. Magari come fatto da Guardiola, anche se personalmente non mi convince. Non c'è altro da fare che aspettare Scamacca, l'ho seguito nell'ultima partita, mi è sembrato in crescita. Questa stagione gli farà bene se scenderà in campo con continuità perché i giovani vanno fatti giocare e al riguardo sono felice dell'esordio di Miretti" ha aggiunto l'ex allenatore.

Su Milan e De Ketelaere

Poi Capello si è soffermato sul Milan: "Il Milan è partito molto bene, ha creato un ambiente, una mentalità. Per ripetersi la cosa più importante è vedere lo stesso tipo di gioco, la stessa attenzione che ti ha permesso di vincere. E la stessa rabbia. Mi sembra ci sia il gruppo. Avete visto per esempio la sostituzione di Leao contro l'Atalanta? E' uscito un po' triste ma ha accettato la scelta. Se tu capisci che tutti sono importanti, questo è lo spirito che ti può condurre alla conferma. De Ketelaere come Rivera? E' un giocatore con grande velocità, quando parte ha un cambio di ritmo che ricorda Kakà. Come qualità mi ricorda Rivera, il passaggio in profondità a Kalulu è stato molto bello, fa capire che vede il gioco. Non l'avevo mai visto dal vivo e mi ha impressionato, perché gioca per la squadra e ogni volta che ce l'ha crea un pericolo".