Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Piccinini per Roma-Monza, Samp-Lazio ad Aureliano

ROMA - In vista del turno infrasettimanale, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Si parte con Sassuolo-Milan che sarà diretta da Ayroldi con Banti, Inter-Cremonese invece è stata affidata a Forneau. Piccinini per Roma-Monza, mentre Juventus-Spezia va a Colombo. Per la Lazio, che sarà ospite della Sampdoria c'è Aureliano. A Marcenaro, tocca invece, Napoli-Lecce.