Inter-Cremonese 3-1: Correa, Barella e Lautaro Martinez trascinano Inzaghi

MILANO - L'Inter accantona la brutta sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio e batte la Cremonese con un secco 3-1. Gli uomini di Inzaghi chiudono la pratica nel primo tempo, grazie alle reti di Correa (secondo centro in campionato) e Barella (con uno splendido tiro al volo). Nella ripresa arriva anche la terza rete, firmata da Lautaro Martinez. Nel finale gol della bandiera siglato da Okereke . I nerazzurri ottengono la seconda vittoria in campionato e preparano nel miglior modo possibile il derby contro il Milan ( fermato sul campo del Sassuolo ), in programma sabato prossimo.

Correa e Barella non perdonano Radu

Inzaghi, che deve rinunciare a Lukaku, lascia a riposo anche Lautaro Martinez e schiera in attacco la coppia formata da Dzeko e Correa. L'Inter parte forte e dopo due minuti sfiora il vantaggio con un calcio di punizione pericoloso di Di Marco che si perde a pochi centimetri dal palo sinistro della porta di Radu. La Cremonese prova a resistere, ma all'undicesimo capitola. Su un corner a favore, gli uomini di Alvini commettono una leggerezza imperdonabile: Di Marco si impossessa del pallone (battuto corto da Ascacibar) e fa partire il contropiede, che porta al tiro Dzeko; Radu respinge, ma sulla ribattuta è lestissimo Correa a ribadire in rete. Passano cinque minuti e Calhanoglu sfiora il raddoppio con una conclusione pericolosa che si perde al lato. La Cremonese non si scoraggia e si getta in avanti: al 20' Pickel calcia da buona posizione, trovando la risposta di Handanovic. Gli ospiti provano ad impensierire la difesa nerazzurra, ma si scoprono e al 37' subiscono il raddoppio. Barella inizia l'azione a centrocampo e va a concludere, con uno splendido tiro al volo, su assist di Calhanoglu. Il Meazza, con Lukaku in tribuna, applaude la prodezza del centrocampista della nazionale.

Lautaro entra e chiude la gara

La ripresa parte con Zanimacchia al posto di Ascacibar. La Cremonese parte forte e crea due occasioni, prima con Dessers, poi con un colpo di testa ravvicinato di Aiwu, che si perde a pochi centimetri dal palo. Al decimo Inzaghi richiama Correa e inserisce Lautaro Martinez. Ma è ancora la Cremonese a rendersi pericolosa: Dessers (su assist di Okereke) preferisce provare la semirovesciata, piuttosto che tentare un più comodo colpo di testa e manda sopra la traversa a due passi da Handanovic. Inzaghi richiama Brozovic e Di Marco ed inserisce Asllani e D'Ambrosio. A venti minuti dalla fine doppio miracolo di Radu, sui tentativi ravvicinati di Dzeko e Dumfries. La Cremonese si sbilancia, l'Inter ne approfitta: ancora una volta, da un corner a favore degli ospiti, nasce un gol dell'Inter. Lautaro Martinez si invola e davanti a Radu non sbaglia. Nel finale Inzaghi cambia le corsie esterne, inserendo Bellanova e Gosens, per Dumfries e Darmian. Ad un minuto dalla fine gol della bandiera di Okereke, con un bel destro a girare dal limite dell'area. E' l'ultima emozione: l'Inter batte la Cremonese, si rilancia e prepara il derby con il Milan.

