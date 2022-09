Diretta Milan-Inter ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

MILAN - "Sarà battaglia senza favoriti a priori". Alla vigilia del derby, il tecnico del Milan Stefano Pioli lancia i rossoneri. "Noi e loro ci conosciamo bene. Mi aspetto una partita vibrante: il derby è il derby. Non dovremo mollare un centimetro, dovremo muoverci tanto e bene, mettendoci voglia, sacrificio e aggressività". I rossoneri sono reduci dal pareggio sul campo del Sassuolo. "Abbiamo preparato al meglio questa gara, nei minimi dettagli, proveremo a fare il massimo per avere dei vantaggi negli episodi. Stiamo pensando solo al derby e a come poterlo vincere. Per farlo, bisognerà prendersi anche dei rischi. Rispettiamo l'Inter ma non abbiamo paura, ce la giocheremo. L'arrivo di alcuni giocatori mi sta portando a pensare a qualche novità tattica". In casa Inter Simone Inzaghi ha riabbracciato Acerbi (con la quale ha lavorato tre stagioni alla Lazio) e punta con decisione a riscattare la sconfitta nella stracittadina di ritorno dello scorso anno. "Sappiamo cosa rappresenta il derby per la società e i tifosi e sappiamo anche cosa è successo al ritorno in campionato. Il derby si carica e si prepara da solo: ho dei ragazzi che hanno voglia di fare e un squadra forte, come del resto è anche il Milan. Le partite tra di noi finora sono state tutte equilibrate e decise dagli episodi: bisognerà indirizzarli dalla nostra parte mostrando personalità, una dote che non ci è mai mancata, cattiveria e determinazione. Dopo l'affermazione contro la Cremonese mi aspetto un'altra prestazione seria perché la nostra gente sente molto questo appuntamento".