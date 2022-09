Verona-Sampdoria 2-1: Doig regala a Cioffi il primo successo stagionale

Un Verona più brillante e trainato dai suoi giovani talenti supera 2-1 la Samp al Bentegodi. Per la squadra di Cioffi è la prima vittoria stagionale, un successo meritato, con un punteggio che sarebbe potuto essere più largo. Le luci della ribalta sono tutte per Josh Doig , esterno mancino scozzese, devastante sulla fascia sinistra e autore del gol decisivo. Ma sono da sottolineare le buonissime prestazioni di Terracciano e Coppola , entrambi classe 2003, così come quella dello svedese Hien (classe '99), ottimo in marcatura soprattutto su Caputo nella ripresa. L'ex Sassuolo è uno dei pochi a salvarsi per la Samp (assieme a Rincon ), tenuta a galla dai miracoli di uno strepitoso (e sfortunato) Audero .

Quaranta minuti con poche emozioni

Cioffi propone un 3-4-1-2 con Lazovic in appoggio a Henry e Lasagna. La posizione centrale del serbo è funzionale alla marcatura a uomo su Vieira, vertice basso del centrocampo della Samp, ma anche per ricevere le sponde dei due attaccanti spesso cercati direttamente dalal difesa per scavalcare il centrocampo blucerchiato. Giampaolo abbandona il 4-1-4-1 e torna al suo storico modulo, il 4-3-1-2, puntando su Caputo dall'inizio e portando Sabiri nel ruolo di trequartista. Fino al 40' le due squadre si annullano, faticano a palleggiare per via delle marcature a uomo a tutto campo. Fino a quel momento vanno registrati nell'ordine pochi sussulti: una conclusione alta di Lasagna dai venti metri all'8'; un colpo di testa di Caputo su invito di Quagliarella al 13'; un promettente tiro di Augello respinto però dallo stesso Caputo al 16'.

Tre gol in otto minuti: Caputo sblocca, il Verona ribalta

Arriva poi il 40', momento di svolta emotiva dell'incontro. Un'azione insistita di Rincon porta al vantaggio della Samp: Caputo riceve, riesce a tenere Dawidowicz a distanza, a girarsi, e di sinistro dal vertice destro dell'area di rigore a trafiggere Montipò. Il Verona reagisce con orgoglio e trova subito la rete del pari: al minuto 44 un colpo di testa di Henry finisce sulla traversa, ma la palla carambola su Audero ed entra in porta. Al 48’ una sponda di testa di Henry innesca Lazovic, che mette Lasagna a tu per tu con Audero: il portiere ex Juve riesce a opporsi oppone ma sulla ribattuta Doig deposita in rete di destro e fa 2-1.

Secondo tempo con meno tatticismi. Squadre più lunghe e il Verona si rende più pericoloso

Inizia la ripresa con Gunter al posto di Dawidowicz e Hien che diventa il marcatore di Caputo. La forza fisica dello svedese si fa sentire e l'ex Sassuolo si rende meno pericoloso. Con le squadre più lunghe Doig invece è incontenibile sulla fascia sinistra, e potrebbe fare doppietta sia al 47' che al 49', ma prima Bereszynski e poi Audero glielo impediscono. Al 56' è Lasagna ad avere la palla del 3-1 ma dopo aver saltato Audero spedisce alto a porta vuota. Al 76' è ancora Doig a scatenarsi: con una volée di sinistro (probabilmente un tentativo di cross) va vicino al terzo gol gialloblù, ma Audero respinge ancora. L'estremo difensore della Samp si ripete poi su Veloso e Lazovic. Le sue parate tengono la Samp in partita: i blucerchiati sfiorano il pari all'82 con Gabbiadini e al 90' con Caputo che però colpisce l'esterno della rete. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per un Verona apparso nel complesso superiore alla squadra di Giampaolo. Negativa la prova di Sabiri, che non si accende mai e non riesce a incidere.