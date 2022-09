Diretta Torino-Lecce ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - A chiudere la 5ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 all'Olimpico tra Torino e Lecce. I granata, che erano rimasti imbattuti nelle prime tre partite grazie alle vittorie esterne contro Monza e Cremonese, entrambe per 2-1, con in mezzo lo 0-0 interno contro la Lazio, nel turno infrasettimanale si sono arresi all'Atalanta (3-1), trascinata dalla tripletta di Koopmeiners. I ragazzi di Juric stasera si troveranno di fronte un Lecce in salute. La squadra di Baroni, infatti, dopo i ko contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0) hanno pareggiato 1-1 contro l'Empoli prima dell'altro pari, sempre con lo stesso risultato, al Maradona contro il Napoli.

Torino-Lecce: come vederla in tv e in streaming

Torino-Lecce, posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Torino e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport Uno. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Zima, Singo, Bayeye, Adopo, Pellegri, Buongiorno, Aina, Ilkhan, Seck, Garbett, Karamoh.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Samooja, Lemmens, Pongracic, Gonzalez, Blin, Helgason, Listowski, Gallo, Oudin, Umtiti, Rodriguez, Ceesay.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

GUARDALINEE: Vecchi e Massara.

IV UOMO: Feliciani.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Liberti.

Guarda Torino-Lecce su DAZN. Attiva ora!