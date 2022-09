Inter-Torino 1-0: Handanovic para tutto, Brozovic fa sorridere Inzaghi

ROMA - San Siro tende la mano ad un'Inter in difficoltà e Inzaghi infila la terza vittoria in casa consecutiva in avvio di campionato, come fece Conte al suo arrivo a Milano: Barella inventa e Brozovic, fino a quel momento deludente, butta dentro il pallone della vittoria alla fine di un match che fino a quel momento era in equilibrio solo grazie alle parate di un super Handanovic. Recrimina il Torino di Juric, guidato da Paro, che domina a lunghi tratti ma poi viene tradito dal giovane turco Ikhan, un 2004 buttato in campo e fagocitato dal centrocampista croato in occasione del gol. Quarta vittoria per i nerazzurri che risalgono la china della classifica, secondo ko per il Toro che rallenta una corsa finora da big.

Torino concreto, l'Inter non tira in porta Inzaghi, come annunciato, riparte da Handanovic e Barella rispetto alla Champions. Fuori Bastoni, Dimarco braccetto del terzetto difensivo, fuori anche Correa per Dzeko che parte dal 1' con Lautaro. Nel Torino gioca Seck e non Radonjic a supporto di Vlasic - a segno da tre partite consecutive - e Sanabria. Dietro Buongiorno vince il ballottaggio con Schuurs. È il Toro dell'Inter a scaldare San Siro, siluro dal limite dell'area che non trova la porta, ma è Vlasic a far tremare lo stadio al 20' mandando in tilt Skriniar due volte e liberando un destro respinto solo col piede da Handanovic. La squadra di Juric, tenuto fuori dalla polmonite è un orologio dai meccanismi oliati benissimo in difesa: Buongiorno e Djidji spesso in anticipo su Dzeko e Lautaro, Seck e Vojvoda generosi a chiudere gli spazi, Linetty cerniera, i granata non rischiano nulla. Seck si fa anche vedere in avanti, saltato Calhanoglu e palla dentro pericolosissima respinta da Handanovic prima dell'arrivo di Sanabria. Lautaro l'unico a provarci con iniziative personali, complicato giocare ad avversario schierato per l'Inter che il suo meglio lo dà in transizione: ci prova Dimarco dopo un'azione confusa, tiro respinto, poi nel finale di tempo Calhanoglu spreca una punizione sulla trequarti e Brozovic tenta la soluzione dai 25 metri spedendo alto.