Sampdoria-Milan 1-2: tabellino, statistiche e marcatori

GENOVA - Al Ferraris il Milan supera 2-1 la Sampdoria di Giampaolo . I rossoneri di Pioli passano in vantaggio con Messias nel primo tempo. Nella ripresa il pareggio blucerchiato di Djuricic e il gol vittoria di Giroud .

Sampdoria-Milan, il tabellino

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski (14' st Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (41' st Vieira), Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (39' st Verre); Caputo (39' st Quagliarella). A disp: Contini, Ravaglia, Amione, Conti, Murru, Vieira, Yepes, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega (33' st Vranckx); Messias (15' st Tomori), De Ketelaere (26' st Bennacer), Leao; Giroud. A disp: Tatarusanu, Mirante, Tomori, Dest, Ballo-Touré, Bennacer, Thiaw, Gabbia, Bakayoko, Vranckx, Brahim Diaz, Saelemaekers, Adli. All.: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 6' pt Messias, 12' st Djuricic (S), 22' st rig. Giroud (M)

NOTE: Al 24' pt annullato gol a De Ketelaere (M) dopo revisione al VAR; al 2' st espulso per doppia ammonizione Leao (M) per gioco pericoloso; al 52' st espulso l'allenatore della Sampdoria Giampaolo per proteste; Ammoniti: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello, Leris (S), Leao (M); Recupero: 3' pt, 7' st