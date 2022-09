Diretta Lecce-Monza ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LECCE - Allo stadio Via del Mare va in scena il delicatissimo match tra le neopromosse Lecce e Monza: i salentini di Baroni - ex della sfida - hanno sin qui raccolto due punti, frutto dei pareggi ottenuti con Empoli e Napoli, e cercano la prima vittoria stagionale contro i brianzoli di Stroppa, ancora fermi a zero dopo cinque giornate di campionato. Sorride ai giallorossi l'ultimo confronto tra le due squadre, disputato nella serie cadetta: il 1° ottobre 2021 terminò infatti 3-0 con gol di Strefezza, Di Mariano e Coda.