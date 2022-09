Pagelle Inter-Torino: Handanovic al top, Vlasic martello

S.Inzaghi (all.)6

Il Toro è un avversario rognoso ma l’Inter sembra paralizzata dalla paura di sbagliare. Vittoria in extremis oltre i propri meriti.

Handanovic 8

Tiene in piedi l’Inter con una lunga sequenza di parate. Ad un certo punto sembra l’unico in grado di opporsi a Vlasic. Ma la vera prodezza la sfodera nel finale su Radonijc.

Skriniar 5

Vlasic imperversa in lungo e in largo e lui si fa trovare troppe volte impreparato.

Moviola Inter-Torino, Ayroldi-Di Bello e Sanabria rosso: OFR e incertezza

De Vrij 5,5

Contro Sanabria fatica oltre il prevedibile. Totalmente fuori tempo, concede al paraguayano una comoda incornata.

Dimarco 6

Il più attento del terzetto arretrato. Ma non riesce a fare la differenza da braccetto.

Bellanova (32’ st) sv

Dentro per l’assalto finale.

Inter, gioia social: "Ripartire tutti insieme"

Dumfries 5

La sensazione è che abbia il serbatoio esaurito.

A.Bastoni (24’ st) 6,5

Efficace soprattutto in appoggio a centrocampo. E quel traversone per Lautaro è una vera pennellata.

Barella 6,5

Il voto è solo per l’assist a Brozovic. Visto che per gli 89’ precedenti aveva sbagliato praticamente tutto, per di più sbracciandosi in continuazione per lamentarsi.

L'Inter riparte da Brozovic: "Ci serve più gamba"

Brozovic 7

Una zampata da 3 punti che salva l’Inter, ma anche la sua prestazione. Il vero Brozovic in questa stagione ancora non si è visto.

Calhanoglu 6,5

Per lunghi tratti è l’unico a provare a velocizzare la manovra. Sembrava più logico che restasse in campo lui e che uscisse Barella. Invece…

Mkhitaryan (32’ st) sv

Non fa la differenza. E calcia un corner inguardabile.

Darmian 6

Alla quarta gara dall’inizio negli ultimi 10 giorni, ci prova sempre con generosità.

Inzaghi: "Vittoria sofferta e voluta. L'alternanza dei portieri continuerà"

Gosens (40’ st) sv

Una bella chiusura nel recupero.

Dzeko 5

Il suo rendimento precipita nella ripresa. Dopo un passaggio sbagliato, il pubblico comincia a mugugnare e fischiare. Non centra la porta di testa ed esce, nervoso...

Correa (24’ st) 5

Un’altra occasione persa.

L.Martinez 7

Sempre dentro la partita. Corre, lotta, contrasta, carica i compagni e sfiora il gol di testa.