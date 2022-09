Arbitri, settima giornata: Cremonese-Lazio a Orsato, Chiffi per Roma-Atalanta

ROMA - In vista della settima giornata di Serie A in programma nel prossimo fine settimana, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Cremonese-Lazio sarà affidata a Orsato, mentre Roma-Atalanta va a Chiffi. Ci sarà Volpi a dirigere Bologna-Empoli, Fiorentina-Hellas Verona va a Rapuano. Monza-Juventus per Maresca, Baroni arbitrerà Torino-Sassuolo. Udinese-Inter tocca a Valeri. Il big-match Milan-Napoli, in programma domenica alle 20.45, va a Mariani. Ecco nel dettaglio il quadro completo: