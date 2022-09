Salernitana-Lecce 1-2: Nicola si ferma, prima vittoria per Baroni

Ceesay gela l'Arechi

Pronti, via ed è subito Var per la Salernitana che al 4' vede annullato il gol di Coulibaly, partito in fuorigioco sul servizio di Piatek. I granata provano a prendere subito in mano la partita ma lasciano spazi al Lecce, con lo stesso Coulibaly costretto a spendere il giallo su Di Francesco dopo appena dieci minuti. Rapide ed efficaci le ripartenze dei salentini, che spaventano Sepe con Ceesay (conclusione a lato e occasione sprecata all'11') e poi con Banda (tiro fuori di poco al 28'). Caldo e umidità si fanno sentire sull'Arechi e dopo il 'cooling break' si riprende a ritmi blandi e con Mazzocchi che dopo la rovesciata tentata invano in avvio (14') prova a scuotere la Salernitana innescando Piatek, che gira però male di testa sul cross dell'esterno (37'). Il neo azzurro si mette allora in proprio ma sul traversone pennellato da Candreva fa persino peggio del compagno, schiacciando malamente la palla con la testa e sciupando così una clamorosa chance (42'). Un errore che i campani pagano caro, perché sull'ennesimo contropiede il Lecce passa: verticalizzazione di Hjulmand per Ceesay che dribbla Sepe e deposita in rete (43'), mancando poi il raddoppio nel recupero (48'). Si va al riposo con gli ospiti avanti 1-0 e per la prima volta in vantaggio in questo campionato.

La decide Strefezza

Nicola non può essere contento e lascia negli spogliatoi Gyomber e l'ammonito Coulibaly, sostituiti da Bradaric e Kastanos. Ed è proprio un destro del cipriota, sporcato da Baschirotto, a impegnare il portiere giallorosso Falcone (48') che dopo il sinistro calciato in curva sull'altro fronte da Askildsen (53') sfodera una grande parata su Piatek, mandato al tiro da Maggiore (54'). Schierata ora con un 4-4-2 la Salernitana preme e con l'aiuto di Gonzalez pareggia al 55': angolo calciato da Candreva e goffa autorete del centrocampista spagnolo, che nel tentativo di respingere con il sinistra infila il suo portiere. I granata vogliono il sorpasso e Candreva si affida a Piatek, che gira però a lato col destro (62') come non centra la porta subito dopo il leccese Banda (63'). Proprio Piatek lascia poi il posto a Bonazzoli, come fanno poi Dia (crampi) e Candreva con Botheim e Valencia mentre nel Lecce entrano prima Blin e Bistrovic (fuori Askildsen e Gonzalez) e poi Gallo, Strefezza e Oudin (al posto di Pezzella, Di Francesco e Banda). Una sorta di 'sfida a scacchi' in vista del finale di partita e a rivelarsi decisive sono le mosse di Baroni e Del Rosso, perché all'83' proprio Gallo serve Strefezza che dal limite la piazza all'incrocio gelando di nuovo l'Arechi. È il colpo del definitivo ko: prima gioia per il Lecce e secondo ko in campionato per la Salernitana.

