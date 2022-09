Roma-Atalanta 0-1: Scalvini lancia Gasperini, Mourinho espulso

ROMA - La Roma è già Dybala-dipendente. Senza il campione argentino, fermato nel riscaldamento da un fastidio al flessore sinistro, i giallorossi cadono 1-0 contro l'Atalanta confermando evidenti problemi in fase di realizzazione (21 tiri contro i 4 bergamaschi il dato finale). Il gol di Scalvini lancia Gasperini in testa alla classifica, mentre Mourinho (espulso da Chiffi dopo le proteste per un rigore reclamato su Zaniolo) incassa la seconda sconfitta in campionato e spera almeno di recuperare qualche infortunato dopo la sosta.

Mourinho espulso, la Roma non si sblocca

L'Atalanta resta coperta e compatta, aspetta e al primo affondo colpisce. Ottimo spunto di Hojlund che, nonostante la pressione di Ibanez e Smalling riesce a servire Scalvini al limite dell'area. Il diciottenne ha tutto il tempo per prendere la mira e superare Rui Patricio con un destro angolato. La Roma non ci sta e si sveglia. Zaniolo e Abraham mettono in difficoltà Demiral, Sportiello salva in uscita su inserimento di Ibanez. L'Atalanta è in affanno e Abraham va vicino al pareggio su assist di Matic. In avvio di ripresa Gasperini cambia inserendo Muriel e Okoli al posto di Hojlund di Scalvini. La Roma torna ad attaccare e all'11' chiede un calcio di rigore per un contatto tra Zaniolo e Okoli. In campo si scatena il caos e Mourinho viene espulso da Chiffi. Al 21' entra Belotti al posto di Matic. L'Atalanta risponde con Lookman per Pasalic. I giallorossi spingono ma sono troppo imprecisi al tiro e Mourinho nel finale prova anche Shomurodov al posto di Abraham e Zalewski per Mancini. L'uzbeko ha palla del pareggio a 3' dalla fine, ma il suo colpo di testa finisce fuori tra la disperazione dei sessantamila dell'Olimpico.

ROMA-ATALANTA, TABELLINO E STATISTICHE