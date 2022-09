Attenti, l'Argentina vuole i suoi gioielli

TORINO - Come se gli infortuni non fossero bastati. Come se il calendario non fosse già abbastanza compresso. Come se i club non avessero già pagato abbastanza dazio sull'altare di un Mondiale in pieno autunno. Ora inizia a circolare l'ipotesi di un'ulteriore richiesta alle società, quella di concedere alle nazionali qualche giorno in più per prepararsi alla rassegna iridata del Qatar. La notizia arriva dall'Argentina e ha già fatto parecchio rumore. Secondo l'anticipazione di Doble Amarilla, infatti, Lionel Scaloni avrebbe intenzione di chiedere ai propri giocatori di rinunciare all'ultimo impegno di campionato prima del Mondiale in Qatar. O per meglio dire, vorrebbe che i suoi in odore di convocazione possano chiedere in prima persona ai rispettivi club di essere risparmiati almeno nel week-end del 12 e 13 novembre, appoggiati dall'Afa (la federazione argentina) e dalla Conmebol (l'equivalente della Uefa in Sudamerica). Un'idea che, secondo quanto riferito sempre da Doble Amarilla, frullerebbe nella testa anche di altre selezioni. Ma che difficilmente potrà essere accolta dalle società, già fortemente condizionate dal calendario internazionale: se la richiesta dall'Argentina dovesse concretizzarsi e persino essere accolta, si innescherebbe un effetto domino che potrebbe portare sostanzialmente al rinvio dell'ultimo turno, senza possibilità di recuperarlo agilmente però.