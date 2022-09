Sorpresa Ferrieri Caputi: designata in Serie A

Con una brusca accelerata, Maria Sole Ferrieri Caputi avrebbe un piede e mezzo in serie A. Nel senso dell’esordio. Giorno (pre)scelto dal designatore Rocchi (che sta partecipando al social Football summit 2022 allo stadio Olimpico di Roma) domenica prossima, in anticipo rispetto alla tabella di marcia stabilita ad inizio stagione (sarebbe dovuto avvenire più in là, se le condizioni lo avessero permesso), orario pomeridiano (classico), in ballo Sassuolo-Salernitana, l’alternativa sarebbe Verona-Udinese, posticipo del lunedì (più la prima, quasi certa, della seconda, anche per maggior tutela). A far saltare (parzialmente) il piano, la convocazione di Maria Sole (attenzione: appena 23 gare in C, 3 in serie B e una coppa Italia) al Mondiale Under 17 in India (11-30 ottobre), voluta da Pierluigi Collina: il che significa che o era adesso oppure rischiava di slittare a dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. Troppo tardi.