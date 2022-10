Inter-Roma 1-2: l'ex Mourinho batte Inzaghi in rimonta con Dybala e Smalling

Mourinho si gode la prima vittoria a San Siro contro la sua ex Inter dal pullman fuori lo stadio, e mette nei guai Inzaghi. Non poteva esserci squalifica più dolce per l'allenatore portoghese. La Roma vince la sua prima contro una big e si rilancia dopo il ko sfortunato con l'Atalanta, agganciando momentaneamente l'Udinese al terzo posto. I nerazzurri invece incassano la quarta sconfitta in otto partite di campionato e per il tecnico la strada si fa sempre più in salita. In un San Siro tutto esaurito, con i tifosi che grazie a una tregua sostengono la squadra davanti a Steven Zhang in tribuna, la scena se la prende Dybala, che è stato sedotto e abbandonato dall'Inter dopo l'arrivo di Lukaku. La Joya ha fatto tanti sacrifici per recuperare in vista di questa partita a cui teneva tantissimo, e Mourinho a sorpresa lo ha schierato falso nove lasciando Abraham in panchina. Dopo il vantaggio firmato da Dimarco, Dybala con un gran gol al volo ha gelato i 70 mila presenti prendendosi una bella rivincita. Nella ripresa la Roma ha firmato il sorpasso con la solita zuccata vincente, stavolta di Smalling. Per l'Inter è l'ennesima sconfitta in rimonta, tornano i fantasmi per Inzaghi che ora si presenta alla sfida con il Barcellona nella peggiore delle situazioni.