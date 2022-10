Diretta Lazio-Spezia ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Un match da non sbagliare per la Lazio contro lo Spezia. Servono conferme, c’è voglia di rimanere nelle zone alte della classifica e iscriversi in maniera decisa alla lotta per la Champions rispondendo alla Roma e prendendo un bel vantaggio sull’Inter di Inzaghi. L’Olimpico è pieno con quasi 40mila spettatori. Sarri, squalificato e dunque in tribuna, sa bene che il match contro i liguri è da non sbagliare. La squadra di Gotti fuori casa ha un rendimento negativo: 3 sconfitte su 3, 6 gol al passivo e neanche uno all’attivo. Calendario difficile. Fuori casa ha perso con Inter, Juventus e Napoli, arrendendosi al Maradona solo a tempo scaduto per un gol di Raspadori. Qualche numero: la Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo.