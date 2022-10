Ferrieri Caputi, rigore al Sassuolo fra le proteste della Salernitana: il Var conferma

Al minuto 37 del primo tempo di Sassuolo-Salernitana l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è stata la prima donna ad assegnare un rigore nel campionato di serie A, punendo l'intervento di Maggiore su Ceide . Vicina all'azione, ha indicato senza esitazioni il dischetto e la sua decisione è stata confermata poco dopo dal check Var . Durante il controllo da Lissone i giocatori della Salernitana, come succede spesso con tutti i direttori di gara, avevano circondato l'arbitro, parlandole in modo concitato e chiedendole conto della decisione. Il Sassuolo ha poi trasformato con Pinamonti, per il 2-0 della squadra di casa.

In una partita senza gravi scorrettezze, la prima ammonizione di Maria Sole Ferrieri Caputi arriva al 12' della ripresa. Cartellino giallo è stato mostrato dall'arbitro al calciatore della Salernitana Tonny Vilhena, per gioco scorretto ai danni di un avversario del Sassuolo, in vantaggio in quel momento 3-0.

