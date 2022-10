Atalanta-Fiorentina 1-0: Gasperini torna in vetta con il Napoli

Il Napoli va, l’ Atalanta anche. Risposta doveva essere e risposta è stata per la squadra nerazzurra, vittoriosa per 1-0 al Gewiss Stadium sulla Fiorentina grazie alla rete di Lookman in una partita decollata soltanto nella ripresa. La Serie A, dopo qualche ora, torna quindi ad avere nuovamente due padroni: Spalletti e Gasperini - in attesa dell’Udinese - tornano a +3 su Lazio e Milan. Terzo ko in campionato per i viola di Italiano, che soffrono ma vanno vicini al pareggio nel finale con la conclusione del neo entrato Jovic.

Lookman porta Gasperini di nuovo in vetta

Il primo tempo è scivolato via senza alcun gol, con un’unica grande occasione e con un episodio chiave che avrebbe potuto cambiare la faccia alla partita. C’è voluto il prodigioso intervento di Terracciano (Gollini ancora una volta in panca) per negare la gioia del gol a Koopmeiners, gemma ormai insostituibile nella formazione di Gasperini, mentre l’aiuto del Var è servito a Irrati per togliere il rosso ingiustamente sventolato a Kouame per (non) aver colpito al volto De Roon con la gamba. Nella ripresa tanta Atalanta e pochissima Fiorentina, quasi mai pericolosa e sotto al 59’ per una brutta dormita di Igor che ha regalato a Lookman il facile tap-in sul bell’assist di Muriel. L’occasione del raddoppio, clamorosamente fallita da Maehle, ha portato in partita i viola, ‘traditi’ dalla scarsa freddezza di Saponara sotto porta e dalla risposta di Sportiello su Jovic, sul quale Italiano ha fatto affidamento soltanto dal 75’ in poi. La Fiorentina è tornata a perdere dopo la vittoria sul Verona: adesso il calendario la metterà di fronte all’impegno di Conference contro gli scozzesi dell’Hearts.