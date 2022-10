Juve-Bologna 3-0: Allegri torna a vincere e supera l'Inter

SERIE A, LA CLASSIFICA

Juve, sblocca Kostic

Allegri ritrova Szczesny in porta e sceglie il 4-4-2 con Locatelli e Rabiot a centrocampo e Milik davanti accanto a Vlahovic. Dall'altra parte, Thiago Motta punta su Soriano, Orsolini e Sansone dietro Arnautovic. La Juve inizia forte prendendo in mano il gioco e al 15' si fa vedere con un colpo di testa di McKennie su cross di Alex Sandro, ma la palla è centrale e Skorupski non ha problemi. La squadra di Allegri spinge e al 24' passa in vantaggio. Bravissimo Milik che ruba palla a Sansone in mezzo al campo, Vlahovic si invola centralmente e allarga a sinistra per Kostic che in diagonale supera Skorupski.