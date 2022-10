Diretta Sassuolo-Inter ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, ma anche dall'incoraggiante successo contro il Barcellona in Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi fa visita al Sassuolo di Dionisi , con il quale condivide l'ottavo posto in classifica a quota 12 punti: i neroverdi vengono invece da due vittorie consecutive ottenute - di misura - contro il Torino e con un roboante 5-0 contro la Salernitana. Nell'ultimo precedente al Mapei Stadium, risalente allo scorso anno, i nerazzurri rimontarono il vantaggio iniziale firmato da Berardi - sicuro assente della sfida ma prossimo al rientro - grazie alle reti di Dzeko e Lautaro Martinez su rigore.

Dove vedere in tv e streaming Sassuolo-Inter

Il match tra Sassuolo ed Inter, in programma al Mapei Stadium alle ore 15, sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming da Dazn.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G.Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Antiste. Indisponibili: Traore, Muldur, Defrel, D.Berardi. Squalificati: - Diffidati: -

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A.Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Onana, Botis, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, A.Stankovic, Gagliardini, Mkhitaryan, V.Carboni, Curatolo. Indisponibili: Dalbert, Cordaz, Lukaku, Brozovic, Correa. Squalificati: Brozovic. Diffidati: -

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Valeriani e Dei Giudici

IV uomo: Colombo

Var: Guida

Avar: Maggioni

