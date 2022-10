Diretta Bologna-Sampdoria ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Sarà il Dall'Ara di Bologna il palcoscenico d'esordio per Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Per il serbo la nuova avventura in blucerchiato parte dalla sfida contro un suo ex compagno dell'Inter del triplete: Thiago Motta, anche lui subentrato in questo avvio di stagione prendendo il posto di Mihajlovic con i rossoblù. In palio tre punti pesanti dunque tra due formazioni alla disperata ricerca dei tre punti dopo gli ultimi ko rimediati nell'ultima giornata. I due tecnici vogliono trovare la loro prima gioia in questa nuova stagione, sarà una battaglia senza esclusione di colpi