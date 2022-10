Bologna-Samp: Thiago Motta e Stankovic, amici contro

Dici Stankovic e Thiago Motta , e si torna al 2010, all'irripetibile stagione del triplete dell'Inter di Mourinho . Il loro genitore calcistico che presto li riabbraccerà su un campo di Serie A . Stankovic e la sua Sampdoria già la prossima settimana a Marassi. Per il Bologna di Thiago bisognerà aspettare gennaio. I due furono grandi protagonisti di quell'annata trionfale. L'italo-brasiliano arrivò dal Genoa in coppia con Milito . A irrobustire quella mediana in cui c'erano già Cambiasso , Vieira (che a gennaio andò via) e appunto Dejan. Per gli strani scherzi del calcio, nessuno dei due giocò da titolare la finale di Madrid . Thiago Motta era squalificato dopo quell'espulsione al Camp Nou che trasformò Barcellona-Inter in un assalto a Fort Apache e consegnò alla storia l'immagine di Mourinho che va a parlare all'orecchio di un Guardiola tra lo sbigottito e l'impaurito. Stankovic, invece, finì in panchina. Lo Special One schierò Zanetti in mediana e non volle rinunciare a Pandev . Entrò nel secondo tempo.

Thiago Motta e Stankovic, amici contro

Ma sono dettagli. Portano addosso quei momenti, quelle emozioni irripetibili. Massimo Moratti, uno che li conosce bene, li ha fotografati così: «Hanno due caratteri diversi. Thiago è leggermente più chiuso, riflessivo, professionista serissimo. Dejan era un bravissimo ragazzo, buono d'animo, pieno di volontà. Sono persone positive, lo erano in campo e lo sono da allenatori». Che stasera si troveranno al Dall'Ara per Bologna-Sampdoria. Due situazioni tutt'altro che facili. L'italo-brasiliano si è preso in carico la complessa eredità di Sinisa Mihajlovic. E ha cominciato maluccio, due sconfitte: contro l'Empoli in casa e la Juventus fuori. Naviga nei bassifondi della classifica con sei punti. E il clima in città non è dei migliori. Stankovic sta persino peggio. Di punti la sua Sampdoria ne ha raccolti appena due con Giampaolo. Anche se dal punto di vista emotivo per il serbo è più semplice: ipotizziamo che sarà dura trovare nostalgici di Giampaolo dalle parti di Bogliasco.

Stankovic, la bacheca del nuovo tecnico della Samp

Da allenatore Stankovic ha già vinto e anche tanto, sia pure in un torneo come quello serbo. Tre campionati consecutivi alla guida della Stella Rossa. Che è la squadra leader nel suo Paese. Da calciatore ha sempre frequentato squadre di livello medio-alto come Stella Rossa, Lazio e Inter. A Genova dovrà scorciarsi le maniche, la precarietà della situazione societaria non aiuta. Toccherà a lui provare a riportare entusiasmo in una piazza calcisticamente depressa.